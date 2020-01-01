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"Какая красавица": Одесская Барби показала эффектные фото своей мамы

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Подписчики отметили, что Валерия Лукьянова очень похожа с мамой .

"Какая красавица": Одесская Барби показала эффектные фото своей мамы
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная блогер, Инста-дива Валерия Лукьянова, которая из-за сходства со знаменитой куклой получила прозвище “Одесская Барби“, покорила Сеть снимками своей мамы Ирины. В Инстаграм девушка выставила два фото, на которых ее мама позирует в цветастом платье с высокой прической “ракушка“. Она сидит в бархатном кресле с позолоченной отделкой. В подписи Лукьянова попросила подписчиков чаще заходить на страницу Ирины.

Скриншот

Скриншот

Подписчики отметили, что мама знаменитости выглядит потрясающе и дочь очень на нее похожа.

Ранее мы писали, что Валерия Лукьянова объяснила, почему не красит волосы в темный.

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Теги: Одесская Барби, родители звезд, Валерия Лукьянова
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Источник: IVONA bigmir)net

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