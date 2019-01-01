Счастливые супруги выставили еще несколько снимков с отдыха в Мексике.

"Слишком худые!": Новые фото Потапа и Насти взбудоражили Сеть instagram.com/kamenskux/

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Звездная пара продюсер, шоумен Алексей Потапенко и певица Настя Каменских проводят отпуск в Мексике и продолжают активно делиться снимками в Сети. Так, недавно в Инстаграм Каменских добавила эффектное фото с супругом, на котором она появилась в летящем светлом платье с необычным украшением на голове. Потап позирует в серой тениске и белых брюках и в кадре нежно прижимает к себе жену.

instagram.com/kamenskux/

instagram.com/kamenskux/

Подписчики пары похвалили фото, однако отметили, что звездная пара уж слишком похудела. Также на фото заметили пикантную деталь - влюбленный муж положил руку Насте прямо на грудь.

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