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Разделась ради идеального загара: Солистка KAZKA показала "голое" фото

Комментариев: 3
Александра Зарицкая обнажилась на пляже Шри-Ланки.
Разделась ради идеального загара: Солистка KAZKA показала "голое" фото
Разделась ради идеального загара: Солистка KAZKA показала "голое" фото
instagram.com/kazka.band

Солистка одной из самых популярных групп Украины KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила Сеть новой откровенной фотографией. Певица полностью разделась на пляже Шри-Ланки.

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Так, на странице звезды в Instagram в разделе Stories появился пикантный снимок, где Александра запечатлена голой в воде. Интимные части тела знаменитость прикрыла эмоджи. Артистка заявила, что обнажилась ради идеального загара.

“Відчайдушні дії заради ідеальної засмаги“, - поделилась Зарицкая.

Скриншот

Напомним, ранее Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца.

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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SEMPENTY    22.01.2020, 12:00
Оценка:  +2
SEMPENTY
Там вода из океана не вытекла?
Orzy    22.01.2020, 11:58
Оценка:  0
Orzy
it's too much!
Orzy    22.01.2020, 11:58
Оценка:  +1
Orzy
о майн гот!
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