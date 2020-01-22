Разделась ради идеального загара: Солистка KAZKA показала "голое" фото

Александра Зарицкая обнажилась на пляже Шри-Ланки.

Солистка одной из самых популярных групп Украины KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила Сеть новой откровенной фотографией. Певица полностью разделась на пляже Шри-Ланки.

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Так, на странице звезды в Instagram в разделе Stories появился пикантный снимок, где Александра запечатлена голой в воде. Интимные части тела знаменитость прикрыла эмоджи. Артистка заявила, что обнажилась ради идеального загара.

“Відчайдушні дії заради ідеальної засмаги“, - поделилась Зарицкая.

Скриншот

Напомним, ранее Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца.

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