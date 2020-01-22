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"Текила тут и вправду хороша!": Полякова показала новые фото из Мексики

Комментариев: 1
Певица Оля Полякова рассказала фанам, из чего делают текилу.
"Текила тут и вправду хороша!": Полякова показала новые фото из Мексики
"Текила тут и вправду хороша!": Полякова показала новые фото из Мексики
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица, ведущая, актриса и судья проекта “Лига смеха“ Оля Полякова поделилась свежими кадрами с отдыха. Звезда вместе с детьми отправилась в Канкун, Мексика.

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На странице исполнительницы в Инстаграм появились фото, где она позирует на фоне голубой агаввы - растения, из которого делают текилу. На снимках Оля запечатлена в длинном розовом платье с кружевными вставками, темных очках и в босоножках.

“Текила тут и вправду хороша! А делают ее из голубой агаввы, которая растёт вокруг меня, , а именно из огромной шишки ,которая под землей!“, - поделилась интересным фактом Полякова. 

Скриншот

Скриншот

Ранее Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Slevin47    22.01.2020, 11:36
Оценка:  +10
Slevin47
Дура конченная. Там сейчас такие нарковойны идут.
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