Певица Оля Полякова рассказала фанам, из чего делают текилу.

"Текила тут и вправду хороша!": Полякова показала новые фото из Мексики instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская певица, ведущая, актриса и судья проекта “Лига смеха“ Оля Полякова поделилась свежими кадрами с отдыха. Звезда вместе с детьми отправилась в Канкун, Мексика.

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На странице исполнительницы в Инстаграм появились фото, где она позирует на фоне голубой агаввы - растения, из которого делают текилу. На снимках Оля запечатлена в длинном розовом платье с кружевными вставками, темных очках и в босоножках.

“Текила тут и вправду хороша! А делают ее из голубой агаввы, которая растёт вокруг меня, , а именно из огромной шишки ,которая под землей!“, - поделилась интересным фактом Полякова.

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Скриншот

Ранее Оля Полякова с дочкой показали стройные фигуры на отдыхе.

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