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Тимур Мирошниченко трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

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Ведущий опубликовал нежные фото с супругой и новорожденным сыном.
Тимур Мирошниченко трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
Тимур Мирошниченко трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

У известного украинского ведущего и комментатора “Евровидения“ Тимура Мирошниченко двойной праздник. Во вторник, 21 января, он и его жена Инна отметили вторую годовщину свадьбы. А двумя днями ранее супруги во второй раз стали родителями. 19 января у них родился сын Марко.

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В честь этих ярких событий Мирошниченко опубликовал в Инстаграм трогательный пост. На своей странице знаменитость разместил первые снимки с новорожденным малышом. А в описании к этим нежным кадрам поблагодарил Инну за два года “абсолютного счастья“.

“Сьогодні наш день! З самого ранку в голові пісня @ivan_naviofficial “Я закохуюсь“, під яку рівно два роки тому ми відривалися на нашій весільній вечірці! Два роки абсолютного щастя! Ти - мій стимул. Стимул ставати кращим, мріяти і здійснювати ці мрії, ставити недосяжні цілі і з легкістю їх досягати! Ти - мій Всесвіт! І я просто щодня знову і знову закохуюсь у тебе...“, - написал Тимур.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее модель Эшли Грэм сообщила о рождении первенца.

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Теги: Тимур Мирошниченко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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