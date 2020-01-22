Победительница "Танцев со звездами 2018" похвасталась загорелым телом в купальнике

Илона Гвоздева поделилась яркими снимками с отдыха в Доминикане.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в 2018 году вместе с Игорем Ласточкиным выиграла “Танцы со звездами“, порадовала подписчиков пикантной фотосессией.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько снимков с отдыха в Доминиканской Республике. На свежих кадрах Илона позирует в купальнике с цветочным принтом на фоне океана и пальм.

Пляжный наряд эффектно подчеркнул достоинства фигуры хореографа - стройную талию, подтянутые ягодицы и загорелый цвет кожи.

“Пока доця спит, мама делает фотосессию, а то уедем скоро,а на память останутся капли от мороженого, мокрый купальник дочери и ее розовый фламинго,ах да забыла и папина рыба!“, - подписала один из снимков Гвоздева.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее Илона Гвоздева выставила нежные фото с мужем и подросшей дочкой.

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