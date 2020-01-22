Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Победительница "Танцев со звездами 2018" похвасталась загорелым телом в купальнике

Комментариев: 1
Илона Гвоздева поделилась яркими снимками с отдыха в Доминикане.
Победительница "Танцев со звездами 2018" похвасталась загорелым телом в купальнике
Победительница "Танцев со звездами 2018" похвасталась загорелым телом в купальнике
instagram.com/ilonagvozdeva

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в 2018 году вместе с Игорем Ласточкиным выиграла “Танцы со звездами“, порадовала подписчиков пикантной фотосессией.

Читай также: “Мужу трудно“: Партнерша Остапчука по “Танцам“ рассказала о ревности супруга

На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько снимков с отдыха в Доминиканской Республике. На свежих кадрах Илона позирует в купальнике с цветочным принтом на фоне океана и пальм. 

Пляжный наряд эффектно подчеркнул достоинства фигуры хореографа - стройную талию, подтянутые ягодицы и загорелый цвет кожи.

“Пока доця спит, мама делает фотосессию, а то уедем скоро,а на память останутся капли от мороженого, мокрый купальник дочери и ее розовый фламинго,ах да забыла и папина рыба!“, - подписала один из снимков Гвоздева.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее Илона Гвоздева выставила нежные фото с мужем и подросшей дочкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Илона Гвоздева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
ParisMA  (аноним)  22.01.2020, 10:20
Оценка:  -5
ParisMA
-Неудачные ноги, Людмила Прокофьевна, нада прятать под макси

такая накачанная дама, прям как тяжеловоз! (это я от зависти)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь