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Жена Монатика очаровала Сеть новым снимком сыновей

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Ирина Монатик поделилась ярким фото детей.
Жена Монатика очаровала Сеть новым снимком сыновей
Жена Монатика очаровала Сеть новым снимком сыновей
instagram.com/irinamonatik

Супруга известного артиста Дмитрия Монатика (MONATIK) и его менеджер Ирина Монатик поделилась с подписчиками редкой фотографией сыновей. Звездная мама запостила кадр с отдыха на Мальдивских островах.

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Так, на странице Ирины в Инстаграм появился яркий кадр, на котором Платон и Даниил позируют песке у воды. По традиции мальчики сняты спиной к камере. Они внимательно наблюдают за аистом.

В описании к снимку Ирина отметила, что аист - это хороший знак. Многие пользователи Сети решили, что таким образом женщина решила намекнуть, что не против стать мамой в третий раз.

“Какой прекрасный знак и кадр получился интересный“, - написала звезда.

Скриншот

Поклонники звездного семейства заявили в комментариях, что Платону и Даниилу нужна сестренка.

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“Аист за доченькой полетел))“, “К пополнению в семье Монатик ...однозначно“, “По-моему, Вам принесли кое кого. Может девочку в этот раз?“, “Мальчики ждут девочку“, “Скоро будет девочка“, “Просят у аиста сестричку“, - пишут в Сети.

Ранее супруга Монатика показала семейное фото с поездки в Куршевель.

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Теги: ирина демичева, MONATIK
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Источник: Ivоna bigmir)net

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