Солистка группы "Время и Стекло" поделилась откровенным фото.

Надя Дорофеева в бикини похвасталась райским отдыхом в Доминикане instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, солистка популярной группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева взбудоражила Сеть новой фотографией с отпуска в Доминиканской Республике.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала яркий кадр, где она запечатлена на фоне песка, голубой воды и пальм. На снимке Надя одета в черный купальник. Пляжный наряд выгодно подчеркнул стройную талию, подтянутые ягодицы и длинные ноги звезды.

Скриншот

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“Повезло Дантесу...“, “Слишком красиво“, “Вы идеальная“, “Надь, ты русалка, ты создаёшь волны“, “Просто идеальная фигура“, “Как всегда на высоте“, “Наденька, вы богиня“, - написали в комментариях поклонники Дорофеевой.

Напомним, ранее Дантес рассказал о дорогом подарке для Дорофеевой.

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