95 квартал показал архивный снимок Юрия Ткача.

"Это были девяностые": В Сети обсуждают архивное фото Юрия Ткача instagram.com/yuriy_tkach

Студия “Квартал 95“ решила показать очередную архивную фотографию актеров. Так, на этот раз в Сети появился снимок Юрия Ткача.

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На официальной странице “95 квартала“ в Instagram опубликовали кадр, где Юрий позирует в черной дубленке. На руке у него часы, а на голове еще есть густые темные волосы.

“Знайшли для вас в архівах молодого суворого Юрчика в модній дублянці“, - говорится в подписи к фото.

Скриншот

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Пользователи Сети принялись активно обсуждать снимок Ткача. “Емае на деревне первым пацаном был бы 👍“, “Волосатый ещё“, “Я узнал его это тот самый который подмял под себя мой ларек в 90х😂“, “Симпатюля“, “Це були 90-ті“, “Шевелюра 🔥🔥“, “Модный❤️ і з волоссям🔥“, “Юра север квартальный авторитет!♧♧♧ хахах😁“, “Нормальные пацан🤣“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями.

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