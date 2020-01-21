"Это были девяностые": В Сети обсуждают архивное фото Юрия Ткача
Студия “Квартал 95“ решила показать очередную архивную фотографию актеров. Так, на этот раз в Сети появился снимок Юрия Ткача.
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На официальной странице “95 квартала“ в Instagram опубликовали кадр, где Юрий позирует в черной дубленке. На руке у него часы, а на голове еще есть густые темные волосы.
“Знайшли для вас в архівах молодого суворого Юрчика в модній дублянці“, - говорится в подписи к фото.
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Пользователи Сети принялись активно обсуждать снимок Ткача. “Емае на деревне первым пацаном был бы 👍“, “Волосатый ещё“, “Я узнал его это тот самый который подмял под себя мой ларек в 90х😂“, “Симпатюля“, “Це були 90-ті“, “Шевелюра 🔥🔥“, “Модный❤️ і з волоссям🔥“, “Юра север квартальный авторитет!♧♧♧ хахах😁“, “Нормальные пацан🤣“, - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями.
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