20 января стали известные все имена полуфиналистов Нацотбора Украины на "Евровидение 2020".

Нацотбор на "Евровидение 2020": Кто из участников представил конкурсные песни instagram.com/poryadinskijo

В понедельник, 20 января, телеканалы СТБ и UA: Суспільний назвали имена всех участников национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“. Так, в полуфиналы смогли пройти 16 украинских исполнителей: [О], KHAYAT, Assol,CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Элина Иващенко, Go-A, MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

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Некоторые участники уже представили композиции, с которыми выступят в Нацотборе. Так, на официальных ютуб-каналах группы CLOUDLESS, исполнительницы GARNA и певца Александра Порядинского появились их конкурсные песни.

CLOUDLESS - “Drown me down“

GARNA - “Who we are?“

Александр Порядинский - “Savior“

Кроме того, певица Элина Иващенко в финале “Х-фактора“ исполнила песню, которую написала для “Евровидения“.

Элина Иващенко - “Get up“

Напомним, что полуфиналы Нацотбора состоятся 8 и 15 февраля, а финал пройдет 22 февраля.

Ранее стали известны имена всех членов жюри Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“.

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