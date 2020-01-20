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Экс-супруги Питт и Энистон подогрели слухи о возобновлении отношений

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Папарацци сняли, как Брэд Питт и Дженнифер Энистон обнимались за кулисами премии SAG Awards 2020.
Экс-супруги Питт и Энистон подогрели слухи о возобновлении отношений
Экс-супруги Питт и Энистон подогрели слухи о возобновлении отношений
Getty Images

В воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 26-й премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2020. Во время мероприятия обладательница награды “Лучшая актриса“ Дженнифер Энистон и победитель в номинации “Лучший актер второго плана“ Брэд Питт подогрели слухи о романе.

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Так, за кулисами церемонии папарацци удалось заснять момент, как бывшие супруги поздравляют друг друга с наградами. А после объятий Питт долгое время не отпускал руку Энистон.

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Кроме того в Сети появился ролик, где Брэд смотрит по телевизору момент, где Дженнифер объявляют победительницей номинации “Лучшая актриса“.

Напомним, что актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке с 29 июля 2000 года до 2 октября 2005 года.

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу рассказала, как пережила разрыв с Брэдом Питтом.

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Теги: Брэд Питт, Дженнифер Энистон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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