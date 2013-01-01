Алла Костромичева показала редкое фото с мужем Джейсоном

Известная модель поделилась семейным фото с отдыха.

Всемирно известная украинская модель, ведущая шоу “Топ-модель по-украински“ и основательница агентства KModels Алла Костромичева поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Звезда впервые за долгое время показала своего мужа, американца итальянского происхождения Джейсона Капоне.

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На своей странице в Instagram 33-летняя Алла опубликовала снимок, где она вместе с супругом позируют в обнимку в белоснежных банных халатах. В описании под свежим кадром Костромичева рассказала о романтическом отдыхе на одном из самых популярных горнолыжных курортов - Куршевель. Судя по указанной геолокации супруги остановились в отеле Les Airelles.

“Одна из наших самых романтических поездок за почти 7 лет вместе. Все в этом чарующем месте помогает поверить в чудеса и магию любви. Иногда даже становится не по себе, как будто сейчас откроешь глаза дома в своей кроватке, а все это просто волшебный сон... Если даже любимый согласился на сэлфи - это прям показатель, что весь стресс остался в NY, а здесь мы только вдвоем... А персонал гостиницы это просто порхающие вокруг эльфы“, - поделилась впечатлениями модель.

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Отметим, что 42-летний супруг Костромичевой работает менеджером в инвестиционной компании. Пара познакомилась в 2013 году. А 16 ноября 2015 года у Аллы и Джейсона родился сын Сальваторе. После рождения первенца влюбленные официально поженились. Свадьбу отпраздновали и в США, и в Украине.

Ранее украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы.

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