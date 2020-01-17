Александра Зарицкая похвасталась пышными формами в купальнике

Солистка группы KAZKA поделилась снимком с отдыха.

Украинская исполнительница, вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила Сеть очередной пикантной фотографией. Артистка поделилась свежим кадром с отдыха.

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Так, на странице звезды в Instagram появился яркий снимок, где Александра запечатлена в красном купальнике на пляже Шри-Ланки. Кроме того, девушка разместила видео, где она гуляет на берегу океана в черном платье.

В описании к публикации Зарицкая рассказала о трех самых любимых местах Шри-Ланки. Певица посоветовала подписчикам посетить городок в горах Ella, древний буддийский храм Buduruwagala Bodisathawa Pilima и прогуляться у океана.

“В рубриці “Саша-блогер“ сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці:

1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації)) Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay.

2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями.

3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили –

Buduruwagala Bodisathawa Pilima.

Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам))) P.S. а також місцеві дуже смачно готують!!!“, - написала Александра.

Напомним, ранее Александра Зарицкая призналась, что хочет сняться обнаженной для мужского глянца.

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