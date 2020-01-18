Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских "разгорячила" фанатов неожиданным видео

Комментариев: 1
Певица отдыхает в Мексике.
Настя Каменских
Настя Каменских
instagram.com/kamenskux/

Читай также: Надя Дорофеева показала новое пляжное фото

Настя Каменских отдыхает в Мексике вместе со своим мужем Потапом. Пара регулярно публикует совместные фото в сети, а недавно NK взбудоражила фантазии подписчиков откровенным видео.

Summer vibes, - назвала короткий ролик Настя, которая стоит под душем в бикини, эротично поправляя волосы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summer vibes 🌴💦

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Восторженные фолловеры тут же отреагировали на публикацию комплиментами в адрес артистки.

  • “Просто огонь“
  • “Какая красота!“
  • “Бывают такие женщины,им не нужны никакие макияжем.Ты прекрасна Настя!!“
  • “Прекрасная“, - пишут комментаторы.

Напомним, что недавно Певица СолоХа показала свою дочь на Мальдивах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Настя Каменских, NK
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.01.2020, 18:08
Оценка:  0
гость
Подмывается...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь