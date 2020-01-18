Настя Каменских "разгорячила" фанатов неожиданным видео
Певица отдыхает в Мексике.
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Настя Каменских отдыхает в Мексике вместе со своим мужем Потапом. Пара регулярно публикует совместные фото в сети, а недавно NK взбудоражила фантазии подписчиков откровенным видео.
Summer vibes, - назвала короткий ролик Настя, которая стоит под душем в бикини, эротично поправляя волосы.
Восторженные фолловеры тут же отреагировали на публикацию комплиментами в адрес артистки.
- “Просто огонь“
- “Какая красота!“
- “Бывают такие женщины,им не нужны никакие макияжем.Ты прекрасна Настя!!“
- “Прекрасная“, - пишут комментаторы.
Напомним, что недавно Певица СолоХа показала свою дочь на Мальдивах.
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