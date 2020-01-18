Настя Каменских "разгорячила" фанатов неожиданным видео

Певица отдыхает в Мексике.

Читай также: Надя Дорофеева показала новое пляжное фото

Настя Каменских отдыхает в Мексике вместе со своим мужем Потапом. Пара регулярно публикует совместные фото в сети, а недавно NK взбудоражила фантазии подписчиков откровенным видео.

Summer vibes, - назвала короткий ролик Настя, которая стоит под душем в бикини, эротично поправляя волосы.

Восторженные фолловеры тут же отреагировали на публикацию комплиментами в адрес артистки.

“Просто огонь“

“Какая красота!“

“Бывают такие женщины,им не нужны никакие макияжем.Ты прекрасна Настя!!“

“Прекрасная“, - пишут комментаторы.

Напомним, что недавно Певица СолоХа показала свою дочь на Мальдивах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​