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TAYANNA на Крещение восхитила смелым поступком

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Певица окунулась в ледяную воду.
TAYANNA
TAYANNA
ivona.bigmir)net

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Певица TAYANNA, она же Татьяна Решетняк, на Крещение рискнула окунуться в прорубь, как того требуют традиции праздника. Ярким снимком артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

TAYANNA поздравила своих подписчиков со светлым днем, и сообщила, что окунулась в воду.

З Водохрещем всіх Вас! Любові і здоров'я, - написала в посте Таянна.

В кадре певица в одном лишь полотенце запечатлена на фоне водоема.

В комментариях фолловеры похвалили звезду за смелый поступок и поздравили ее с Крещением.

  • “Молодчинка!“
  • “Я бы не смогла! С праздником“
  • “С праздником! Какая ты красивая“, - пишут фанаты TAYANNA.

Ранее TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном.

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Теги: TAYANNA, Татьяна Решетняк, Крещение, певица
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