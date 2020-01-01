TAYANNA на Крещение восхитила смелым поступком
Певица окунулась в ледяную воду.
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Певица TAYANNA, она же Татьяна Решетняк, на Крещение рискнула окунуться в прорубь, как того требуют традиции праздника. Ярким снимком артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
TAYANNA поздравила своих подписчиков со светлым днем, и сообщила, что окунулась в воду.
З Водохрещем всіх Вас! Любові і здоров'я, - написала в посте Таянна.
В кадре певица в одном лишь полотенце запечатлена на фоне водоема.
В комментариях фолловеры похвалили звезду за смелый поступок и поздравили ее с Крещением.
- “Молодчинка!“
- “Я бы не смогла! С праздником“
- “С праздником! Какая ты красивая“, - пишут фанаты TAYANNA.
Ранее TAYANNA очаровала Сеть новым фото с 6-летним сыном.
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