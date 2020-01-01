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Дарья Квиткова поделилась впечатлениями о статусе невесты

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Участница шоу "Холостяк 9" выходит замуж.
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Instagram

Участник 9 сезона реалити “Холостяк“ Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой. Трогательный момент, который произошел на Бали, пара запечатлила на видео и поделилась в социальной сети. Накануне невеста “холостяка“ поделилась впечатлениями о случившемся.

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Так, девушка не скрывает, что до сих пор не может оправиться от признания Никиты Добрынина.

Если честно, я до сих пор немного шокирована и не могу поверить, что теперь я в статусе невесты, - пишет Квиткова в соцсети.

Невеста Никиты Добрынина добавила, что не любит “странные“ кольца, и что ее возлюбленный идеально угадал с обручальным кольцом. 

Даша и Никита познакомились на съемках романтического шоу “Холостяк 9“. После завершения проекта победительница Дарья Квиткова не думала, что у нее будут отношения с телеведущим Никитой Добрыниным. Однако мужчина пригласил ее на свидание, а затем в первую совместную поездку. Около года влюбленные живут вместе, что перестали скрывать после выпуска в эфир последней серии “Холостяка“.

Ранее Квиткова и Добрынин повторили образы из фильма “Мистер и миссис Смит“.

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Теги: Дарья Квиткова, Никита Добрынин, отношения, Холостяк 9
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