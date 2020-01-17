Злата Огневич впервые призналась, какой у нее вес

Украинская певица рассказала, как питается после тренировок.

Украинская певица, представительница нашей страны на “Евровидении 2013“ Злата Огневич поделилась с подписчиками секретом стройной фигуры. Звезда рассказала, как питается после тренировок в спортзале и рассекретила свой вес.

Читай также: Злата Огневич показала пикантные кадры в белье в честь дня рождения

Так, на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото, где она позирует в черном спортивном наряде, который состоит из короткого топа и облегающих штанов. В описании к свежему кадру Злата призналась, что сейчас весит 55 килограммов.

Кроме того, Огневич посоветовала подписчикам через 20 минут после тренировок делать легкий перекус, а именно пить апельсиновый сок, ест индейку, омлет и фрукты.

“Я начинаю “уменьшать“ порции еды, когда ощущаю, что появилась тяжесть в теле, сложно тренироваться и выдерживать нагрузки. Сейчас мой вес 55 кг. Спорт- это уже встроенная в организм программа, я без него себя не мыслю. После тренировки полезно выпить апельсиновый фреш, а чуть позже - лёгкий перекус: белковый омлет, индейка (кто ест мясо), зелень, авокадо и немного фруктов: яблоко, банан, манго. Желательно, кушать нужно минут через 20 после тренировки. Всем красоты“, - поделилась певица.

Напомним, ранее Злата Огневич снялась полностью обнаженной в клипе “Чом ти не прийшов“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.