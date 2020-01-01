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Дженнифер Лопес запостила домашнее фото с детьми

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Певица Джей Ло показала, как проводит время с двойняшками Максом и Эмми.
Дженнифер Лопес запостила домашнее фото с детьми
Дженнифер Лопес запостила домашнее фото с детьми
instagram.com/jlo

Всемирно известная американская певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками редкой фотографией. Звезда показала домашний снимок.

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Так, на официальной странице исполнительницы в Instagram появился кадр, где Лопес вместе с 11-летними двойняшками Максом и Эмми позирует в постели. Звездная мама помогает детям с домашними заданиями. Отметим, что на фото 50-летняя Дженнифер позирует без макияжа. Свои волосы она связала в небрежный пучок.

“Перерыв с репетиции для домашней работы и объятий...“, - подписала семейное фото знаменитость.

Скриншот

Ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivоna bigmir)net

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