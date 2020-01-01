Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые показал лицо 4-месячного сына

Егор Крутоголов во второй раз стал отцом 8 сентября 2019 года.

8 сентября известный украинский актер, шоумен и художественный руководитель “Дизель Студио“

Егор Крутоголов во второй раз стал отцом. Супруга артиста Екатерина подарила мужу еще одного сына. Малыша назвали Максимом.

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А спустя четыре месяца Крутоголов впервые показал поклонникам лицо мальчика. На своей странице в Instagram Егор опубликовал забавное фото с отдыха. На снимке звездный отец держит сына на руках. Оба смотрят в камеру с удивленным взглядом. Судя по указанной геолокации, звезда “Дизель Шоу“ вместе с семьей отправился в отпуск на остров Маврикий.

“Как закончились праздники?!“, - подписал кадр актер.

Скриншот

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