Настя Каменских похвасталась загоревшем телом в бикини

Украинская певица показала новое фото с отдыха в Мексике.

Популярная украинская исполнительница, супруга рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских (NK) в очередной раз продемонстрировала прекрасную физическую форму. Звезда показала новое фото с отдыха в Мексике.

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Так, на своей странице в Instagram Каменских опубликовала свежий пляжный снимок. На кадре артистка в черном бикини и темных очках шагала босиком по песку. В описании к публикации Настя пожелала фанам всегда улыбаться и следовать за своей мечтой.

“Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет. Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики“, - написала певица.

Скриншот

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Поклонники Каменских засыпали ее комплиментами. Многие отметили, что у Насти отличная фигура. “Какая сладкая конфетка“, “Наконец-то она вернула свою фигуру, хоть есть на что глянуть теперь, а не кости одни“, “Хороша чертовка“, “Идеал! Красотка! Талантище!!!“, “Шикарная“, “Яка гарна“, “Настюша ты МЕГА красотка ! Позитифчик ты мой любимый))“, “Прекрасная мулаточка, люблю очень сильно“, “Гарнюня“, - пишут в комментариях.

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