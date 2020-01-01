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Евгений Кошевой трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения

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15 января Варваре Кошевой исполняется 12 лет.
Евгений Кошевой трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения
Евгений Кошевой трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения
instagram.com/evgenii.koshevoi

Сегодня, 15 января, участница проекта “Голос. Дети“ и Нацотбора на “Детское Евровидение 2019“, дочь актера “Студии Квартал 95“ Евгения Кошевого, Варвара Кошевая отмечает 12-й день рождения.

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По случаю праздника звездный отец на своей странице в Instagram опубликовал коллаж с самыми яркими фотографиями именинницы. Снимки Евгений дополнил трогательным поздравлением.

В описании к публикации Кошевой написал, что очень гордится Варварой и будет ее оберегать всю жизнь. Также артист поблагодарил супругу Ксению за двух дочерей. Кроме того, Евгений в шутку отметил, что не умеет правильно делать коллажи.

Я не знаю, як правильно робити ці колажі. але знаю, що дівчинці на цих фото сьогодні вже‼️‼️‼️‼️‼️12 років‼️‼️‼️‼️ як швидко летить час, дуже люблю. Пишаюся і буду оберігати на скільки вистачить сил. З Днем народження @_varvarakoshevaya_. @yalta_k дякую тобі за дітей #зднемнародженняварвара“, - написал ведущий “Лиги смеха“.

Скриншот

Ранее Евгений Кошевой признался, как у него завязались отношения с женой Ксенией.

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Теги: Варвара Кошевая, Евгений Кошевой
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Источник: Ivоna bigmir)net

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