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Актриса Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве: архивное фото

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Звезда "Сватов" показала детскую фотографию.
Актриса Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве: архивное фото
Актриса Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве: архивное фото
instagram.com/smorkovkina

Знаменитая украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с поклонниками архивной фотографией. Артистка показала, какой была в детстве.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 25-летняя знаменитость разместила репост публикации театрального агентства ТЕ-АРТ. На снимке маленькая Анна запечатлена в платье со цветочным принтом, белых колготках, синих кедах и с бантом на голове. Кошмал позировала возле огромного плюшевого медведя.

Скриншот

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivоna bigmir)net

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