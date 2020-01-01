Актриса Анна Кошмал показала, как выглядела в детстве: архивное фото

Звезда "Сватов" показала детскую фотографию.

Знаменитая украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с поклонниками архивной фотографией. Артистка показала, какой была в детстве.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 25-летняя знаменитость разместила репост публикации театрального агентства ТЕ-АРТ. На снимке маленькая Анна запечатлена в платье со цветочным принтом, белых колготках, синих кедах и с бантом на голове. Кошмал позировала возле огромного плюшевого медведя.

Скриншот

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

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