Экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной - фото

Избранницей актрисы стала режиссер Бьянка Бути, у которой в прошлом году диагностировали рак.

Американская актриса, известная по роли Меры в “Аквамене“, и бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд начала встречаться с женщиной. Об этом пишет Daily Mail.

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Издание опубликовало провокационные фото, где 33-летняя артистка гуляет по улицах Палм-Спринг и целует свою новую возлюбленную, 38-летнего кинорежиссера Бьянку Бутти. Девушки были одеты в повседневные наряды. Кроме того, левая нога Эмбер была в гипсу.

Отметим, что в прошлом году Бьянке Бутти во второй раз поставили диагноз - рак молочной железы. Три года до этого знаменитость успешно поборола онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что рассмотрение судебного дела Джонни Деппа и Эмбер Херд перенесли на полгода.

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