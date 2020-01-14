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Экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной - фото

Комментариев: 2
Избранницей актрисы стала режиссер Бьянка Бути, у которой в прошлом году диагностировали рак.
Экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной - фото
Экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной - фото
Getty Images

Американская актриса, известная по роли Меры в “Аквамене“, и бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд начала встречаться с женщиной. Об этом пишет Daily Mail.

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Издание опубликовало провокационные фото, где 33-летняя артистка гуляет по улицах Палм-Спринг и целует свою новую возлюбленную, 38-летнего кинорежиссера  Бьянку Бутти. Девушки были одеты в повседневные наряды. Кроме того, левая нога Эмбер была в гипсу.

Отметим, что в прошлом году Бьянке Бутти во второй раз поставили диагноз - рак молочной железы. Три года до этого знаменитость успешно поборола онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что рассмотрение судебного дела Джонни Деппа и Эмбер Херд перенесли на полгода.

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Теги: Эмбер Херд, Бьянка Бутти
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.01.2020, 17:32
Оценка:  0
гость
Не только лесбуха, а лесбуха-некрофилка!
гость  (аноним)  14.01.2020, 17:29
Оценка:  0
гость
Лучше за лизанием секеля.
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