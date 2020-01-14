Алексей признался, что успел за отпуск в Мексике.

"Написал 10 песен": Потап очаровал Сеть курортными фото instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, автор песен Алексей Потапенко (Потап) показал новые яркие фото из Мексики. В Инстаграм он добавил снимки на фоне океана. Потап позирует в белой футболке, цветастых шортах и красной кепке - его наряд гармонирует с лазурно-голубой водой. В подписи продюсер поделился своими достижениями за отпуск, а также поделился, как проводит время. В частности он отметил, что прекрасно провел время с женой певицей Настей Каменских.

За этот отдых я написал больше 10 песен, был на 2х супертусовках, но самое главное встретил своего сына и просто невероятное количество крутых друзей, до которых в Киеве не достучаться, обсудил огромный пак проектов и классно провёл время за посиделками в няшных кафешках и пляжах,занимался спортом и проводил время в любви и взаимопонимании с моей wifey @kamenskux ,кстати,зачем я это пишу? Отдых же ещё продолжается! #lifeisgood, - написал Потап.

Скриншот

Скриншот

Фолловеры похвалили снимки, отметив, что они получились очень яркими и открытыми.

Ранее мы писали, что Потап показал, как проводит время в Мексике.

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