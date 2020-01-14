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"Написал 10 песен": Потап очаровал Сеть курортными фото

Комментариев: 4
Алексей признался, что успел за отпуск в Мексике.

"Написал 10 песен": Потап очаровал Сеть курортными фото
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, автор песен Алексей Потапенко (Потап) показал новые яркие фото из Мексики. В Инстаграм он добавил снимки на фоне океана. Потап позирует в белой футболке, цветастых шортах и красной кепке - его наряд гармонирует с лазурно-голубой водой. В подписи продюсер поделился своими достижениями за отпуск, а также поделился, как проводит время. В частности он отметил, что прекрасно провел время с женой певицей Настей Каменских.

За этот отдых я написал больше 10 песен, был на 2х супертусовках, но самое главное встретил своего сына и просто невероятное количество крутых друзей, до которых в Киеве не достучаться, обсудил огромный пак проектов и классно провёл время за посиделками в няшных кафешках и пляжах,занимался спортом и проводил время в любви и взаимопонимании с моей wifey @kamenskux ,кстати,зачем я это пишу? Отдых же ещё продолжается! #lifeisgood, - написал Потап.

Скриншот

Скриншот

Фолловеры похвалили снимки, отметив, что они получились очень яркими и открытыми. 

Ранее мы писали, что Потап показал, как проводит время в Мексике. 

 

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Теги: Потап, Настя Каменских, Мексика
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  14.01.2020, 17:35
Оценка:  0
pусский
Сказочно еблись!
гость  (аноним)  14.01.2020, 17:23
Оценка:  0
гость
Когда Настя сосала член мексиканцу, потом сперму Потапу сплёвывала в рот .
гость  (аноним)  14.01.2020, 17:21
Оценка:  0
гость
Потап ещё на спину заглени , сто процентов есть текст 12ой песни оставленный мексиканцем, во время eбания твоей жoпы .
гость  (аноним)  14.01.2020, 17:14
Оценка:  0
гость
Тексты его песен вокруг двух слов. Хyeсосю хуecoсю Настю я eбал все ночи. Забирай . Уже 11 песен.
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