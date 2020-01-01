Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Красивые и гармоничные: Екатерина Кухар очаровала Сеть снимком с мужем

Комментариев: 0
Кухар и Стоянов показали новый снимок из Китая.

Красивые и гармоничные: Екатерина Кухар очаровала Сеть снимком с мужем
Красивые и гармоничные: Екатерина Кухар очаровала Сеть снимком с мужем
instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Читай также: “Готовлюсь к разговорам“: 7-летний сын Ксении Мишиной удивил сменой имиджа

Прима-балерина Нацоперы Украины, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар очаровала Сеть новым фото с мужем Александром Стояновым. Знаменитости выставили в Инстаграм снимок из Китая. Пара позирует на фоне огромной пагоды. В подписи Екатерина поделилась своими впечатлениями от поездки.

Скриншот

Читай также: "Готов быть кем угодно": Екатерина Кухар рассказала, как о ней трогательно заботится муж

Подписчики Екатерины пришли в восторг от фото пары и отметили, что они с мужем выглядят необычано гармоничными.

  • Вы очень красивые и гармоничные!🔥
  • Император и Императрица 👍🏻👍🏻👍🏻
  • Красивая фотография......... И Китай очень красивый....... Вы просто красивая пара где бы вы не фотографировались и куда бы вы не ехали 😊😊😊
  • Неймовірно красиві！Щастя Вам і творчого натхнення！
  • 👍👍👍👍👍какие вы красивые!!!!!! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар впервые показала красавицу-дочку. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов, мужья звезд, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь