Кухар и Стоянов показали новый снимок из Китая.

Красивые и гармоничные: Екатерина Кухар очаровала Сеть снимком с мужем instagram.com/ekaterinakukhar_official/

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Прима-балерина Нацоперы Украины, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар очаровала Сеть новым фото с мужем Александром Стояновым. Знаменитости выставили в Инстаграм снимок из Китая. Пара позирует на фоне огромной пагоды. В подписи Екатерина поделилась своими впечатлениями от поездки.

Скриншот

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Подписчики Екатерины пришли в восторг от фото пары и отметили, что они с мужем выглядят необычано гармоничными.

Вы очень красивые и гармоничные!🔥

Император и Императрица 👍🏻👍🏻👍🏻

Красивая фотография......... И Китай очень красивый....... Вы просто красивая пара где бы вы не фотографировались и куда бы вы не ехали 😊😊😊

Неймовірно красиві！Щастя Вам і творчого натхнення！

👍👍👍👍👍какие вы красивые!!!!!! - написали в Сети.

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