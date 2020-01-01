Красивые и гармоничные: Екатерина Кухар очаровала Сеть снимком с мужем
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Прима-балерина Нацоперы Украины, судья шоу “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар очаровала Сеть новым фото с мужем Александром Стояновым. Знаменитости выставили в Инстаграм снимок из Китая. Пара позирует на фоне огромной пагоды. В подписи Екатерина поделилась своими впечатлениями от поездки.
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Подписчики Екатерины пришли в восторг от фото пары и отметили, что они с мужем выглядят необычано гармоничными.
- Вы очень красивые и гармоничные!🔥
- Император и Императрица 👍🏻👍🏻👍🏻
- Красивая фотография......... И Китай очень красивый....... Вы просто красивая пара где бы вы не фотографировались и куда бы вы не ехали 😊😊😊
- Неймовірно красиві！Щастя Вам і творчого натхнення！
- 👍👍👍👍👍какие вы красивые!!!!!! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар впервые показала красавицу-дочку.
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