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Невероятная: Белла Хадид засветила прелести в пикантном наряде

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Супермодель выставила несколько снимков в прозрачном боди.

Невероятная: Белла Хадид засветила прелести в пикантном наряде
Невероятная: Белла Хадид засветила прелести в пикантном наряде
instagram.com/bellahadid

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Супермодель Белла Хидид. которую британские пластические хирурги назвали знаменитостью с самым красивым лицом, частенько появляется на подиуме в пикантных нарядах. А поскольку они девушке необычайно идут, похоже, Белла решила не отказываться от такого гардероба и в повседневной жизни. Так, недавно горячая красотка выставила в Инстаграм несколько фото в серебристом прозрачном боди. Белла позирует напротив зеркала, отставив вперед таз и запустив руки в прическу. Прозрачный наряд позволяет рассмотреть грудь модели и ее рельефный животик.

Скриншот

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер выставила фото в одном белье.

 

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Теги: Белла Хадид, пикантные фото, модели
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Источник: IVONA bigmir)net

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