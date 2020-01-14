Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"И это мама пятерых детей": Снежана Егорова показала фото в купальнике

Комментариев: 2
Украинская ведущая опубликовала яркие снимки с отдыха.
"И это мама пятерых детей": Снежана Егорова показала фото в купальнике
"И это мама пятерых детей": Снежана Егорова показала фото в купальнике
instagram.com/snezha_egorova

Известная украинская ведущая и актриса Снежана Егорова, которая полгода назад объявила о помолвке, поделилась с подписчиками снимками с отдыха на берегу океана. 

Читай также: “Я никогда не шучу“: Снежана Егорова загадочно прокомментировала свою помолвку

Так, на своей странице 47-летняя знаменитость продемонстрировала фигуру в купальнике. Звездная мама пятерых детей опубликовала два снимка, на которых она запечатлена в темно-синем бикини с белыми звездами. Свои волосы Снежана спрятала под платком. Также свой пляжный наряд она дополнила парео и солнцезащитными очками.

“Легко на солнце быть счастливой....“, - подписала один из кадров Егорова, добавив хэштег #БогинейБытьЛегко.

Скриншот

Скриншот

Читай также: “Это был кошмар моей жизни“: Снежана Егорова рассказала о личной драме

Поклонники ведущей отметили, что она выглядит замечательно и является примером для многих мам. “Красота вокруг и Богиня на этом фоне)))“, “Ви мотивуєте!“, “И это мама пятерых детей!!!)))“, “Моя Бейба“, “Моя Богиня“, “Класс привет Америка 70х“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Снежана Егорова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.01.2020, 14:08
Оценка:  0
гость
Брокер, обычно ты пишешь всякую хyету и лютую поeбень,но тут ты в точку прям))))
BROKER666    14.01.2020, 14:05
Оценка:  +18
BROKER666
кто эта стиральная доска?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь