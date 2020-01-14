Украинская ведущая опубликовала яркие снимки с отдыха.

"И это мама пятерых детей": Снежана Егорова показала фото в купальнике instagram.com/snezha_egorova

Известная украинская ведущая и актриса Снежана Егорова, которая полгода назад объявила о помолвке, поделилась с подписчиками снимками с отдыха на берегу океана.

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Так, на своей странице 47-летняя знаменитость продемонстрировала фигуру в купальнике. Звездная мама пятерых детей опубликовала два снимка, на которых она запечатлена в темно-синем бикини с белыми звездами. Свои волосы Снежана спрятала под платком. Также свой пляжный наряд она дополнила парео и солнцезащитными очками.

“Легко на солнце быть счастливой....“, - подписала один из кадров Егорова, добавив хэштег #БогинейБытьЛегко.

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Скриншот

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Поклонники ведущей отметили, что она выглядит замечательно и является примером для многих мам. “Красота вокруг и Богиня на этом фоне)))“, “Ви мотивуєте!“, “И это мама пятерых детей!!!)))“, “Моя Бейба“, “Моя Богиня“, “Класс привет Америка 70х“, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности.

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