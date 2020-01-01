Актриса призналась, что согласилась на эксперимент с синими волосами после долгих уговоров.

"Готовлюсь к разговорам": 7-летний сын Ксении Мишиной удивил сменой имиджа instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино, победительница "Танцев со звездами"-9 Ксения Мишина выставила новое фото с 7-летним сыном, который кардинально сменил имидж. В Инстаграм актриса добавила фото с Платоном - мальчик позирует с ярко-синими волосами. В подписи Мишина пояснила, что согласилась на такой эксперимент после долгих уговоров сына.

Короче, я сдалась ))

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После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос 🤪...

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Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем )) но все же не передать уровень счастья и радостных криков )))

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Мамочки, а вы соглашаетесь с подобными желаниями? - написала Мишина.

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Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала роман с Остапчуком.

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