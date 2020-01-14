Ирина Билык восхитила черно-белой фотосессией с сыном Табризом

Украинская певица поделилась новым фото с 4-летним сыном.

Популярная певица, Народная артистка Украины Ирина Билык не часто делиться в соцсети снимками с мужем, российский продюсером и фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым и их сыном, 4-летним Табризом. Однако, если такое случается, то публикация тут же собирает множество лайков и комментариев.

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Не стал исключением и новый семейный кадр Билык с сыном. На черно-белом фото звездная мама позирует в черном брючном костюме и белом гольфе. Артистка запечатлена в черном кресле в то время, как Табриз сидит возле нее на полу. Мальчик одет в белую футболку, черную жилетку и темные штаны в белую клетку.

“Большая мама: руки - два крыла.....“, - подписала фото Ирина.

Скриншот

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Поклонники исполнительницы оставили множество восторженных отзывов под свежей публикацией. “Красавчики“, “Ви чудові!!!“, “Какой милый малыш! Какая шикарная мама. Счастья вам!!!!!“, “Два Ангелочка“, “Какой чудесный мальчик. Красавец“, “Очень трогательно“, “Син на батька дуже схожий!)“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым.

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