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"Поздравьте, мальчик": Остапчук озадачил Сеть снимками из больницы

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Подписчики телеведущего вовсю обсуждают, почему Владимир оказался в больничном наряде.

"Поздравьте, мальчик": Остапчук озадачил Сеть снимками из больницы
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно расстался с женой Еленой Войченко, озадачил Сеть снимками из больницы. В Инстаграм Владимир добавил фото, на котором позирует в медицинской шапочке и накидке около больничной кровати. В подписи ведущий предложил поздравить его с мальчиком.

Поздравляйте, мальчик 😉

И это только вторая неделя нового года! 😂, - написал Остапчук.

Скриншот

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Подписчики в комментариях бурно реагируют на фото - часть фолловеров поверили в новость о сыне и поздравили телеведущего, а многие пользователи Сети отреагировали на сообщение как на шутку.

  • Поздравляю тебя с сыном!👍👍❤️❤️❤️
  • Может родила жена Тимура Мирошнеченко, ведь у ных сын должен родится, а Вова просто так одел это..? Ну посмотрим 🤔🤔
  • Судя по отсутствию штанов рожал сам )))
  • Поздравляю, пусть растёт здоровенький 💖💖💖👍
  • Так а сколько миллионов нынче дают за сей эксклюзив? ( Раньше за мужские роды вроде миллион давали)😂😂😂
  • Нічо собі хлопчик бідна мама😂😂😂
  • Шок!скандал!Остапчук снова мальчик😲
  • Просто обстеження після куршавельських устриць😆, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал фото с французского горнолыжного курорта.

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Теги: шутка, Владимир Остапчук, роддом
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Источник: IVONA bigmir)net

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