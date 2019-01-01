"Поздравьте, мальчик": Остапчук озадачил Сеть снимками из больницы
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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно расстался с женой Еленой Войченко, озадачил Сеть снимками из больницы. В Инстаграм Владимир добавил фото, на котором позирует в медицинской шапочке и накидке около больничной кровати. В подписи ведущий предложил поздравить его с мальчиком.
Поздравляйте, мальчик 😉
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И это только вторая неделя нового года! 😂, - написал Остапчук.
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Подписчики в комментариях бурно реагируют на фото - часть фолловеров поверили в новость о сыне и поздравили телеведущего, а многие пользователи Сети отреагировали на сообщение как на шутку.
- Поздравляю тебя с сыном!👍👍❤️❤️❤️
- Может родила жена Тимура Мирошнеченко, ведь у ных сын должен родится, а Вова просто так одел это..? Ну посмотрим 🤔🤔
- Судя по отсутствию штанов рожал сам )))
- Поздравляю, пусть растёт здоровенький 💖💖💖👍
- Так а сколько миллионов нынче дают за сей эксклюзив? ( Раньше за мужские роды вроде миллион давали)😂😂😂
- Нічо собі хлопчик бідна мама😂😂😂
- Шок!скандал!Остапчук снова мальчик😲
- Просто обстеження після куршавельських устриць😆, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал фото с французского горнолыжного курорта.
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