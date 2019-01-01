Подписчики телеведущего вовсю обсуждают, почему Владимир оказался в больничном наряде.

"Поздравьте, мальчик": Остапчук озадачил Сеть снимками из больницы instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который недавно расстался с женой Еленой Войченко, озадачил Сеть снимками из больницы. В Инстаграм Владимир добавил фото, на котором позирует в медицинской шапочке и накидке около больничной кровати. В подписи ведущий предложил поздравить его с мальчиком.

Поздравляйте, мальчик 😉

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И это только вторая неделя нового года! 😂, - написал Остапчук.

Скриншот

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Подписчики в комментариях бурно реагируют на фото - часть фолловеров поверили в новость о сыне и поздравили телеведущего, а многие пользователи Сети отреагировали на сообщение как на шутку.

Поздравляю тебя с сыном!👍👍❤️❤️❤️

Может родила жена Тимура Мирошнеченко, ведь у ных сын должен родится, а Вова просто так одел это..? Ну посмотрим 🤔🤔

Судя по отсутствию штанов рожал сам )))

Поздравляю, пусть растёт здоровенький 💖💖💖👍

Так а сколько миллионов нынче дают за сей эксклюзив? ( Раньше за мужские роды вроде миллион давали)😂😂😂

Нічо собі хлопчик бідна мама😂😂😂

Шок!скандал!Остапчук снова мальчик😲

Просто обстеження після куршавельських устриць😆, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал фото с французского горнолыжного курорта.

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