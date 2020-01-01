Потап и Настя продолжают отдыхать в Мексике .

Женщина из племени Майя: Каменских показала дерзкие фото в топике .instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике с мужем продюсером, рэпером Потапом, поделилась новыми фото в непривычном образе. На отдыхе Настя сделала себе пирсинг в носу и заплела африканские косы. В кадре артистка появляется в кружевном кроп-топе и широких штанах. В подписи Настя написала о своих экспериментах со стилем.

Обожаю экспериментировать с луками, прическами и со стилем.

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Классно, что у меня такая профессия, которая позволяет делать это часто и я получаю от этого невероятное удовольствие!

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Образом можно передать настроение, а оно у меня сегодня мексиканское 🌶

Дерзкое, игривое и космическое. Как у женщины из племени майя 😉😂

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А вы любите экспериментировать со стилем? - написала Каменских.

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Подписчик похвалили фото, а также отметили, что Каменских сильно похудела.

Малышка такая худая😘😘😘, - написала популярная телеведущая Леся Никитюк.

Кроме того, в Сеть выставили забавное фото, на котором Каменских с Потапом кривляются в кадре. На этом снимке Настя позирует в спортивной одежде собственного бренда NK.

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Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фигуру в купальнике.

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