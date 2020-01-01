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Вау, красотка!: Миллиардерша Кайли Дженнер показала аппетитные формы в белье

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Младшая сестра Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию .

Вау, красотка!: Миллиардерша Кайли Дженнер показала аппетитные формы в белье
Вау, красотка!: Миллиардерша Кайли Дженнер показала аппетитные формы в белье
instagram.com/kyliejenner/

Читай также: Пикантно: Самая молодая миллиардерша показала откровенное фото в белье

Самая молодая миллиардерша модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поразила подписчиков откровенной фотосессией. В Инстаграм 22-летняя красотка выставила серию фото в одном белье. Кайли позирует в розовом перламутровом комплекте с кружевными вставками. Талию девушки обвивает розовый канат, за который она держится, эротично выгибаясь.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

За несколько часов снимки набрали около 10 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер удивила странным нарядом.

 

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Теги: Кайли Дженнер, фото в белье, пикантные фото звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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