Младшая сестра Ким Кардашьян устроила горячую фотосессию .

Вау, красотка!: Миллиардерша Кайли Дженнер показала аппетитные формы в белье instagram.com/kyliejenner/

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Самая молодая миллиардерша модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поразила подписчиков откровенной фотосессией. В Инстаграм 22-летняя красотка выставила серию фото в одном белье. Кайли позирует в розовом перламутровом комплекте с кружевными вставками. Талию девушки обвивает розовый канат, за который она держится, эротично выгибаясь.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

За несколько часов снимки набрали около 10 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер удивила странным нарядом.

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