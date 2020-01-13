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Преобразилась: Оксана Марченко покорила Сеть новыми фото

Комментариев: 4
Ведущая написала, почему любит Старый Новый год и добавила несколько снимков .

Преобразилась: Оксана Марченко покорила Сеть новыми фото
Преобразилась: Оксана Марченко покорила Сеть новыми фото
instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко очаровала Сеть новыми фото. В Инстаграм она добавила несколько снимков в белом асимметричном свитере на одно плечо и меховой шапке. В кадре ведущая стоит около больших часов, украшенных гирляндами. В подписи к фото Оксана Марченко рассказала, почему любит Старый новый год и поздравила всех с праздником. 

Я с детства люблю наш старый Новый год! Я даже не могу объяснить вам. Но эта забытая в календаре ночь и есть самая волшебная и настоящая. Я хочу пожелать вам в новом году, чтобы вам было хорошо, ведь самый настоящий успех и победа - это когда вам хорошо! Я хочу вам пожелать чувствовать всей душой счастье: оно не эфимерное, не призрачное, это не стремительная карьера и эффективность, не гонка и подражание мифическим персонажам, не достижение непостижимого... Хорошо - это перестать себя загонять, научиться себя благодарить и баловать, посвятить себе время, бережно к себе относиться, перестать раздражаться и злиться - и пусть единственной мотивацией будет мысль, что все это возможно только внутренне сильным людям. Если что-то не получается, начать с начала и благодарить каждый день своей жизни, потому что это - хорошо! И даже в моменты своих побед и достижения результатов закройте на секунду глаза и скажите себе: "Спасибо. Как же это хорошо!" Я желаю вам исполнения всех самых благих мечтаний! Со старым Новым годом! - написала Марченко.

Скриншот

Скриншот

В комментариях к фото пользователи Сети отметили, что ведущая преобразилась и выглядит эффектно и свежо. 

Ранее мы писали, что Оксана Марченко показала фото с острова Капри.

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Теги: Оксана Марченко, внешность, Старый Новый год
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.01.2020, 18:35
Оценка:  0
гость
Медведчука освежи лучше
GreenPeace!    13.01.2020, 18:25
Оценка:  0
GreenPeace!
Копия слава из неангелов.зачем делать пластику если от природы красота
русский  (аноним)  13.01.2020, 18:18
Оценка:  0
русский
Фу, свинья с человеческой пиздой!
VinsBad    13.01.2020, 18:07
Оценка:  +1
VinsBad
там фотошопа больше, чем самой марченки)))
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