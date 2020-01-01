Соня Евдокименко засветилась в столице Франции и в Монте-Карло.

Клубника и кофе: Внучка Ротару показала яркие фото из Парижа instagram.com/iamsofiaeve/

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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко снова отправилась путешествовать по Европе. В Инстаграм девушка добавила яркие кадры из поездки. Так, на днях Соня запостила фото из Монте-Карло, на котором позирует в белом свитере и брюках, а дополняют образ накидка и сумка с этническим орнаментом.

пресс-служба

А совсем недавно Соня добавила эффектный кадр из Парижа.

Девушка сидит за столиком в кафе все в том же белом свитере и есть из вазочки клубнику. Напротив Сони стоит большая чашка кофе.

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Подписчики Сони похвалили фото но неожиданно раскритиковали новую прическу девушки, отметив, что без челки ей было куда лучше.

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