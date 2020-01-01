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Клубника и кофе: Внучка Ротару показала яркие фото из Парижа

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Соня Евдокименко засветилась в столице Франции и в Монте-Карло.

Клубника и кофе: Внучка Ротару показала яркие фото из Парижа
Клубника и кофе: Внучка Ротару показала яркие фото из Парижа
instagram.com/iamsofiaeve/

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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко снова отправилась путешествовать по Европе. В Инстаграм девушка добавила яркие кадры из поездки. Так, на днях Соня запостила фото из Монте-Карло, на котором позирует в белом свитере и брюках, а дополняют образ накидка и сумка с этническим орнаментом.

пресс-служба

А совсем недавно Соня добавила эффектный кадр из Парижа.

Девушка сидит за столиком в кафе все в том же белом свитере и есть из вазочки клубнику. Напротив Сони стоит большая чашка кофе.

Скриншот

Подписчики Сони похвалили фото но неожиданно раскритиковали новую прическу девушки, отметив, что без челки ей было куда лучше.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали фото с Сейшел.

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Теги: Соня Евдокименко, София Ротару, Париж
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Источник: IVONA bigmir)net

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