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Актрисы сериала "Друзья" показали, как вместе развлекаются в выходные

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Дженнифер Энистон запостила новые фото с Кортни Кокс и Лизой Кудроу.
Актрисы сериала "Друзья" показали, как вместе развлекаются в выходные
Актрисы сериала "Друзья" показали, как вместе развлекаются в выходные
Getty images

Актрисы культового американского сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу в реальной жизни также являются верными подругами. Об этом свидетельствуют их совместные фото в соцсетях.

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Недавно артистки вместе появились на красной дорожке церемонии награждения SAG-AFTRA Foundation's 2019. А на днях собрались всей компанией, чтобы провести вечер в одном из баров Лос-Анджелеса. Так, на своей странице в Instagram Энистон опубликовала два селфи с Кокс и Кудроу. 

На фото 50-летняя Дженнифер одета в черную кофту, 55-летняя Кортни запечатлена в белой блузке, а 56-летняя Лиза позирует в черной рубашке с оригинальным принтом. На заднем фоне можно увидеть множество бутылок вина.

“Привет от девушек из зала“, - подписала кадры Энистон.

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что Брэд Питт заявился на рождественскую вечеринку экс-супруги.

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Теги: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Друзья
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Источник: Ivоna bigmir)net

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