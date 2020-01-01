Украинская певица рассказала, какой представляет себя через несколько десятков лет.

ALYOSHA: "Вижу, какой буду в 70 лет" пресс-служба

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Известная украинская певица ALYOSHA украсила обложку журнала “Отдохни!“ и дала большое интервью. В нем она рассказала о празднование Нового года в семейном кругу, раскрыла подробности своего будущего тура по Украине и подумала над тем, какой видеть себе в 70 лет.

В этом году певица ALYOSHA впервые за всю карьеру отметила новогодние праздники с семьей:

“Наконец-то я была дома. Честно говоря, и не горела желанием работать еще и в новогоднюю ночь: за прошлый год устала и хотела просто побыть в семье рядом с детьми“.

Рассказала артистка и о подарках сыновьям:

“В прошлом году Роман и Марко попросили у Деда Мороза улиток - уже и маленьких улиток воспитываем (смеется). А в этом году Дедушка принес им 3D-ручки “.

ALYOSHA на обложке "Отдохни!" пресс-служба

Несмотря на плотный график в прошлом году, 2020 станет для певицы еще более напряженным. Она уже проводит студийные сессии по записи будущего лонг-плею, релиз которого запланирован на весну. К тому же, 6 февраля у нее начинается всеукраинский тур.

“Для программы“ 2020 “мы перерабатываем наши песни - они станут более экспрессивными в звучании, хотя их смысл останется. На концертах зрители увидят несколько иную меня. Думаю, им должно понравиться “, - отметила ALYOSHA.

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А 16 февраля на сцене киевского “Октябрьского дворца“ артистка представит совместную с Владом Дарвином программу “Золотая середина“ в поддержку одноименного дуэтного альбома.

Также в беседе с журналистами ALYOSHA призналась, что планирует свою жизнь с учетом представления о себе через несколько десятков лет:

“У меня есть видение себя лет в 70, и все важные решения я принимаю с точки зрения того, кем должен быть в этом возрасте. пока все идет по плану “.

Напомним, ранее ALYOSHA позировала в нижнем белье в откровенном клипе “Планети“.

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