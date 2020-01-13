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Очень горячий кадр: Эксцентричная греческая модель позировала в мини-бикини

Комментариев: 1
София Хаджипантели показала мега-сексуальный образ на отдыхе .

Очень горячий кадр: Эксцентричная греческая модель позировала в мини-бикини
Очень горячий кадр: Эксцентричная греческая модель позировала в мини-бикини
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, которая известна своей эксцентричностью и яркой внешностью с густыми сросшимися бровями, показала горячее фото в мини-бикини. Снимок появился в Инстаграм девушки. Судя по подписи, она отдыхает на острове Кипр - и выглядит просто великолепно. На девушке - черный комплект с лифом-бандо и трусиками с очень узкими деталями, прикрывающими лишь самые "пикантные" части тела. Образ дополнила небрежная прическа Софии - пышные распущенные волосы.

Скриншот

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева засветилась в розовом бикини.

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Теги: София Хаджипантели, бикини, фото в купальнике
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.01.2020, 17:24
Оценка:  0
pусский
Какой мега-сексуальный образ, мне сразу хочется шлёпнуть её мухобойкой по еблу - там же гусеницы! Представляю её пиздяные заросли... там косой не выкосишь! Страхолюдина, бля...
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