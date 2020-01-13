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В розовом бикини: Надя Дорофеева запостила фото с отдыха

Комментариев: 1
Дорофеева с мужем отправились на отдых в Доминикану .

В розовом бикини: Надя Дорофеева запостила фото с отдыха
В розовом бикини: Надя Дорофеева запостила фото с отдыха
instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева наконец-то отправилась на отдых с мужем. Приятной новостью певица поделилась в Инстаграм, опубликовав фото в купальнике. Дорофеева позирует боком, демонстрируя перламутрово-розовое бикини. На заднем плане можно разглядеть уютный отельный номер, в котором поселились супруги. Судя по ранее опубликованным кадрам, Дорофеева с Дантесом проводят отпуск в Доминикане.

Время восстановиться.
Привет отпуск. Я так скучала 💔, - написала Надя.

Скриншот

Подписчики Нади тут же отреагировали на фото. В комментариях отметили, что у Дорофеевой невероятная фигура, а также похвалили купальник.

Ранее мы писали, что Дантес показал кадры отдыха с Дорофеевой.

 

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Теги: Надя Дорофеева, купальник, фото в купальнике, Дантес
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ВыВсеВрети    13.01.2020, 15:42
Оценка:  +19
ВыВсеВрети
LOX - это новый бренд?!...))))))
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