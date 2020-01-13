Дорофеева с мужем отправились на отдых в Доминикану .

В розовом бикини: Надя Дорофеева запостила фото с отдыха instagram.com/nadyadorofeeva

Читай также: Елена-Кристина Лебедь показала, как развлекается с Розенко на Кубе

Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева наконец-то отправилась на отдых с мужем. Приятной новостью певица поделилась в Инстаграм, опубликовав фото в купальнике. Дорофеева позирует боком, демонстрируя перламутрово-розовое бикини. На заднем плане можно разглядеть уютный отельный номер, в котором поселились супруги. Судя по ранее опубликованным кадрам, Дорофеева с Дантесом проводят отпуск в Доминикане.

Время восстановиться.

Привет отпуск. Я так скучала 💔, - написала Надя.

Скриншот

Подписчики Нади тут же отреагировали на фото. В комментариях отметили, что у Дорофеевой невероятная фигура, а также похвалили купальник.

Ранее мы писали, что Дантес показал кадры отдыха с Дорофеевой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.