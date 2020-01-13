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MARUV устроила эффектную фотосессию в платье с "хищным" принтом

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Певица MARUV поделилась новыми снимками в Instagram после сообщения об ограблении.
MARUV устроила эффектную фотосессию в платье с "хищным" принтом
MARUV устроила эффектную фотосессию в платье с "хищным" принтом
instagram.com/maruvofficial

Популярная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) порадовала поклонников новой эффектной фотосессией. Звезда продемонстрировала хищный лук.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры, где она позирует в латексном черном костюме, поверх которого одела модное платье со звериным принтом. Образ звезда дополнила макияжем в темных тонах.

В описании к фотографиям MARUV вспомнила об ограблении. Вечером 11 января в центре Киева у артистки украли сумку с документами и новогодними подарками. Знаменитость отметила, что неприятный инцидент не является поводом забросить Instagram.

“Ограбление ограблением, а контент для инсты по расписанию“, - подписала снимки MARUV.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.01.2020, 15:57
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гость
Ее же, намедни, обокрали! Не?
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