MARUV устроила эффектную фотосессию в платье с "хищным" принтом

Певица MARUV поделилась новыми снимками в Instagram после сообщения об ограблении.

Популярная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) порадовала поклонников новой эффектной фотосессией. Звезда продемонстрировала хищный лук.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадры, где она позирует в латексном черном костюме, поверх которого одела модное платье со звериным принтом. Образ звезда дополнила макияжем в темных тонах.

В описании к фотографиям MARUV вспомнила об ограблении. Вечером 11 января в центре Киева у артистки украли сумку с документами и новогодними подарками. Знаменитость отметила, что неприятный инцидент не является поводом забросить Instagram.

“Ограбление ограблением, а контент для инсты по расписанию“, - подписала снимки MARUV.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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