Анна Ризатдинова позабавила Сеть тренировкой с подросшим сыном
Спортсменка показала, как сын повторяет за ней приседания .
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Олимпийская чемпионка, финалистка “Танцев со звездами“-2019 Анна Ризатдинова очаровала Сеть видео с подросшим сыном Романом. В Инстаграм Анна показала, как делает приседания, а Рома повторяет за ней. Кроме того спортсменка добавила несколько фото, на которых стоит в позах йоги.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова засветилась в образе эффектной блондинки.
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