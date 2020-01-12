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Анна Ризатдинова позабавила Сеть тренировкой с подросшим сыном

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Спортсменка показала, как сын повторяет за ней приседания .

instagram.com/anna_rizatdinova/

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Олимпийская чемпионка, финалистка “Танцев со звездами“-2019 Анна Ризатдинова очаровала Сеть видео с подросшим сыном Романом. В Инстаграм Анна показала, как делает приседания, а Рома повторяет за ней. Кроме того спортсменка добавила несколько фото, на которых стоит в позах йоги.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова засветилась в образе эффектной блондинки.

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Теги: Анна Ризатдинова, дети звезд, спорт, приседания
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Источник: IVONA bigmir)net

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