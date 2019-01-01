Злата Огневич показала пикантные кадры в белье в честь дня рождения

Певица Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии по случаю своего дня рождения.

В воскресенье, 12 января, известная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2013“ Злата Огневич отметила 34-й день рождения. По случаю праздника звезда решила сделать откровенное признание в соцсети и поделиться кадрами с пикантной фотосессии.

Читай также: Злата Огневич рассказала о своей второй половинке

Так, на своей странице в Instagram именинница опубликовала несколько снимков, где она запечатлена в белье. В описании к фото Злата рассказала, как ей удалось справиться с глубокой депрессией. А также призналась, что она делает перед принятием какого-либо решения.

“После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на Небо...... Так вот, прийдя в сознание и ощутив, что я всё ещё дышу,- первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою всё вокруг! То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя)) Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией! И так получилось, что перемена в одном привела к общему улучшению. Теперь, перед тем, как принять какое-либо решение, я себя спрашиваю: “Сделает ли это меня лУчше/гармонИчнее в профессии, жизни, личном аспекте?“, - поделилась Огневич.

Читай также: Злата Огневич умилила Сеть нежным фото с младенцем

Кроме того, артистка рассказала, чем займется в свой день рождения. А в конце поста она поблагодарила самых близких людей за то, что всегда с ней рядом.

“Успех - это состояние твоего сознания, постоянный труд, а не достижения. Достижения - это лишь результаты действий. Кстати, за каждую, пусть и небольшую ПОБЕДУ нужно себя хвалить, да!

Чем я сегодня и займусь в День рождения - буду себя хвалить и радовать)))!

Всем Добра. Мама, папа, сестричка- спасибо, что со мной. Всегда. Люблю Вас до луны и обратно!!!“, - написала певица.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Злата Огневич снялась полностью обнаженной в клипе “Чом ти не прийшов“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.