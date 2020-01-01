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Марина Боржемская прогулялась с младшей сестрой по Риму

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Звездная тренер показала яркие кадры своих выходных в Италии.

Марина Боржемская прогулялась с младшей сестрой по Риму
Марина Боржемская прогулялась с младшей сестрой по Риму
instagram.com/uzelkova.marina/

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская провела выходные в Риме. Об этом она написала в Инстаграм, добавив целую серию ярких фото. С Мариной в Рим летала ее младшая сестра Емилия, которая, судя по всему, и организовала “итальянский“ уикенд. В подписи Марина поблагодарила сестру и отметила, что это самые яркие и волнующие выходные в ее жизни.

Мне кажется, таких вкусных, волнующих и прекрасных выходных у меня ещё не было🙈 Рим - потрясающий😍🔥 Столько красоты просто невозможно окутать взглядом🙌 эти улочки, эти влюбленные пары всех возрастов, которые мило держаться за руки. Столько улыбок и счастья!!! Мне кажется, - этих эмоций мне хватит на целый год!
Но, главное, - это моя любимая @emilia.borzhemsky , моя младшая сестра, без которой бы не состоялась эта поездка! Благодарю тебя за тебя и за этот великолепный подарок! Я так благодарна за каждую минутку, проведённую с тобой вместе! Люблю❤️ Ну, а сегодня, - ещё один невероятный день настоящих приключений💫, - написала Марина. 

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Скриншот

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Ранее мы писали, что Марина Боржемская провела Рождество с участником “Зважених“,

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Теги: Марина Боржемская, Рим, родные звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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