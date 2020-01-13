Певицы очаровала Сеть снимками и написала о женской красоте.

Настя Каменских показала эффектные фото в купальнике instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая отдыхает с мужем продюсером, рэпером Потапом в Мексике, поделилась новыми эффектными фото в купальнике. В Инстаграм звезда добавила несколько снимков в салатовом раздельном комплекте с высокими трусиками и лифом-топиком. В подписи к одному из фото Настя отметила, что женская природа - многогранна и перечислила те таланты, которые стоит развивать каждой женщине.

Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины 👩🏻‍🦱 Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это 🙏🏻 Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥️ И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих🥰 Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию😘, - написала звезда.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Потап показал новые фото из Мексики.

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