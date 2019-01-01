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Даша Астафьева показала фигуру в жемчужном корсете

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Певица похвасталась сценическим нарядом.
Даша Астафьева
Даша Астафьева
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Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева в очередной раз похвасталась стройной фигурой. Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото, на котором продемонстрировала не только яркий сценический образ, но и идеальные формы.

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Даша позировала в латексных ботфортах и в жемчужном корсете, который идеально подчеркнул фигуру знаменитости. Завершили образ Астафьевой огромные серьги-кольца и высокий хвост. 

Вместе с моделью на фото позировали две танцовщицы. Девушки эпатировали не менее эротичным нарядом – прозрачные черные гольфы на голое тело и колготки в сеточку.

instagram.com/da_astafieva/

 

Напомним, что недавно Даша Астафьева показала яркие фото с пляжа.

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Теги: Даша Астафьева
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