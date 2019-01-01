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Счастливый и похудел: Потап показал новые яркие фото с Каменских

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Пара продолжает активно отдыхать в Мексике .

instagram.com/realpotap

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Продюсер, рэпер Алексей Потапенко поделился новыми яркими фото с отдыха в Мексике. В Инстаграм Потап разместил снимок в футболке и шортах, на котором хорошо видно, что он сильно похудел. А кадры в Инста-сториз намекают, что именно помогло ему сбросить вес - Потап показал, как они с женой катаются на великах.  

Скриншот

Скриншот

скриншот

Настя Каменских также активно делится снимками с мужем. на всех фото они выглядят очень счастливыми и посвежевшими. 

Скриншот

Ранее мы писали, что Потап рассказал, как делал предложение Каменских. 

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Теги: Потап, настя каменских, отдых, Мексика
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Источник: IVONA bigmir)net

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