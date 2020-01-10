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"Семейный портрет": MARUV показала новое фото с мужем и питомцем

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Певица MARUV поделилась милой фотографией со своим супругом и домашним любимцем.
"Семейный портрет": MARUV показала новое фото с мужем и питомцем
"Семейный портрет": MARUV показала новое фото с мужем и питомцем
instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, более известная под сценическим именем MARUV, поделилась с подписчиками свежим кадром с недавней фотосессии.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, где она позирует в компании своего супруга Александра и любимой собачки по кличке Изольда.

На фото MARUV запечатлена в скромном наряде. Она одета в белую блузку и черные брюки с завышенной талией. Свой образ она дополнила шарфом с тигровым принтом и черной шляпой.

“Семейный портрет“, - лаконично подписала милое фото певица.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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Теги: MARUV
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
АК-47  (аноним)  10.01.2020, 18:08
Оценка:  0
АК-47
На пи дара похож. Нормальный бы жену на России не раскручивал.
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