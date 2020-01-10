"Семейный портрет": MARUV показала новое фото с мужем и питомцем

Певица MARUV поделилась милой фотографией со своим супругом и домашним любимцем.

Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, более известная под сценическим именем MARUV, поделилась с подписчиками свежим кадром с недавней фотосессии.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, где она позирует в компании своего супруга Александра и любимой собачки по кличке Изольда.

На фото MARUV запечатлена в скромном наряде. Она одета в белую блузку и черные брюки с завышенной талией. Свой образ она дополнила шарфом с тигровым принтом и черной шляпой.

“Семейный портрет“, - лаконично подписала милое фото певица.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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