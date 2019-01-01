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Злата Огневич очаровала Сеть кадром с морского отдыха

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Артистка отметила, что уже год не была на отдыхе .

Злата Огневич очаровала Сеть кадром с морского отдыха
Злата Огневич очаровала Сеть кадром с морского отдыха
instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич очаровала Сеть новым фото с отдыха. Артистка отдыхает на побережье Индийского океана - и делится своими впечатлениями с подписчиками. На этот раз звезда добавила в Инстаграм селфи, на котором продемонстрировала бронзовый загар. Девушка позирует в майке с очень глубоким декольте, ее волосы распушены. К слову, не так давно Злата стала блондинкой - и загар ей особенно к лицу.

Sun-kissed face💋
Год назад я была в отпуске, длинная такая пауза ...)) Радуюсь, как птица, вылетел на свободу 🕊, - написала артистка.

Скриншот

Фолловеры пришли в восторг от фото и отметили, что отдых и загар очень идет Злате, также подписчики наделали девушке комплименты по поводу нового цвета волос. 

Ранее мы писали, что Злата Огневич рассказала о своей второй половинке. 

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Теги: Злата Огневич, отдых звезд, загар
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Источник: IVONA bigmir)net

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