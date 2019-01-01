Злата Огневич очаровала Сеть кадром с морского отдыха
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Украинская певица Злата Огневич очаровала Сеть новым фото с отдыха. Артистка отдыхает на побережье Индийского океана - и делится своими впечатлениями с подписчиками. На этот раз звезда добавила в Инстаграм селфи, на котором продемонстрировала бронзовый загар. Девушка позирует в майке с очень глубоким декольте, ее волосы распушены. К слову, не так давно Злата стала блондинкой - и загар ей особенно к лицу.
Sun-kissed face💋
Год назад я была в отпуске, длинная такая пауза ...)) Радуюсь, как птица, вылетел на свободу 🕊, - написала артистка.
Фолловеры пришли в восторг от фото и отметили, что отдых и загар очень идет Злате, также подписчики наделали девушке комплименты по поводу нового цвета волос.
Ранее мы писали, что Злата Огневич рассказала о своей второй половинке.
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