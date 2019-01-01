Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сергей Притула похвастался вокальными данными маленькой дочери

Комментариев: 0
Ведущий Нового канала поделился милым семейным видео.
Сергей Притула похвастался вокальными данными маленькой дочери
Сергей Притула похвастался вокальными данными маленькой дочери
facebook.com/serhiyprytula

Известный украинский ведущий и шоумен Сергей Притула очаровал поклонников новой публикацией в соцсети. Артист поделился милым роликом из семейного архива.

Читай также: “Заслужила выставить эту фотку“: Леся Никитюк позировала обнаженной в море

Так, на своей странице в Facebook знаменитость опубликовал видео, где он запечатлен со своей 2-летней дочерью Соломией. Звездный отец вместе с малышкой исполняет на камеру песню Тины Кароль “Україна – це ти“.

“Мама - це Мама! А тато - це тато. Але коли мама не вдома, то тато - це Мама! І так, танцюю я ще гірше ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100%“, - подписал трогательное видео Притула.

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Сергей Притула
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь