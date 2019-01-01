Сергей Притула похвастался вокальными данными маленькой дочери

Ведущий Нового канала поделился милым семейным видео.

Известный украинский ведущий и шоумен Сергей Притула очаровал поклонников новой публикацией в соцсети. Артист поделился милым роликом из семейного архива.

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Так, на своей странице в Facebook знаменитость опубликовал видео, где он запечатлен со своей 2-летней дочерью Соломией. Звездный отец вместе с малышкой исполняет на камеру песню Тины Кароль “Україна – це ти“.

“Мама - це Мама! А тато - це тато. Але коли мама не вдома, то тато - це Мама! І так, танцюю я ще гірше ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100%“, - подписал трогательное видео Притула.

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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