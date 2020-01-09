Эшли Грэм показала, как занимается спортом на последнем месяце беременности

Модель Plus size продемонстрировала упражнения, которые делает на последних месяцах беременности.

Известная американская модель plus size Эшли Грэм, которая сейчас находится на девятом месяце беременности, поделилась в соцсети новым роликом. Звезда продемонстрировала, какие сейчас делает упражнения.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, где она в черном топе и черных спортивных штанах делает упражнения на растяжку под наблюдением своего тренера.

“9 месяцев, и вот как мы это делаем“, - подписала публикацию Грэм.

Ранее беременная Эшли Грэм украсила обложку модного журнала.

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