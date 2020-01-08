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Певица Адель призналась, сколько на самом деле сбросила килограммов - СМИ

Комментариев: 1
Певица Адель рассекретила, сколько потеряла лишних килограмм.
Певица Адель призналась, сколько на самом деле сбросила килограммов - СМИ
Певица Адель призналась, сколько на самом деле сбросила килограммов - СМИ
Getty images

Совсем недавно в Сети появились снимки всемирно известной британской исполнительницы Адель с отдыха на Карибских островах. Звезда поразила поклонников своим внешним видом. Тогда многие мировые СМИ написали о том, что артистке удалось похудеть на 20 килограмм. Но оказалось, эта цифра намного больше.

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Как пишет издание People, группе студентов из США удалось лично познакомиться с Адель в ресторане на пляже в Ангилье. Одна из студенток, 19-летняя Лекси Ларсон решила спросить у знаменитости, на сколько килограммов она похудела. 

По словам девушки, Адель призналась, что сбросила 100 фунтов (около 45 килограммов). Также, Ларсон отметила, что звезда отказалась фотографироваться с ней и ее подругами, сославшись на то, что рядом с ней на отдыхе был ее 7-летний сын Анджело. 

“Она сказала, что потеряла около 100 фунтов, и это такой безумный позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Она казалась действительно уверенной в себе“, - поделилась Лекси.

Ранее сообщалось, что разведенная Адель закрутила роман с бывшим Наоми Кэмпбелл.

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Теги: Адель
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.01.2020, 15:36
Оценка:  0
pусский
Дайте девке до конца продристаться, слабительное очень сильное! Я только за гуманизм, вы плохого не подумайте.
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