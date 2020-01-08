Певица Адель призналась, сколько на самом деле сбросила килограммов - СМИ

Певица Адель рассекретила, сколько потеряла лишних килограмм.

Совсем недавно в Сети появились снимки всемирно известной британской исполнительницы Адель с отдыха на Карибских островах. Звезда поразила поклонников своим внешним видом. Тогда многие мировые СМИ написали о том, что артистке удалось похудеть на 20 килограмм. Но оказалось, эта цифра намного больше.

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Как пишет издание People, группе студентов из США удалось лично познакомиться с Адель в ресторане на пляже в Ангилье. Одна из студенток, 19-летняя Лекси Ларсон решила спросить у знаменитости, на сколько килограммов она похудела.

По словам девушки, Адель призналась, что сбросила 100 фунтов (около 45 килограммов). Также, Ларсон отметила, что звезда отказалась фотографироваться с ней и ее подругами, сославшись на то, что рядом с ней на отдыхе был ее 7-летний сын Анджело.

“Она сказала, что потеряла около 100 фунтов, и это такой безумный позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Она казалась действительно уверенной в себе“, - поделилась Лекси.

Ранее сообщалось, что разведенная Адель закрутила роман с бывшим Наоми Кэмпбелл.

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